Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir

Diyanet İşleri Başkanlığı: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Umreden 10 bin kişi 5 öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Umreden 10 bin kişi 5 öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara'da karantinaya alındı: Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler
GÜNDEM
Umreden gelen Türk vatandaşları Ankara'da karantinaya alındı: Boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildiler

Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir."

Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır denildi.
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Açıklamada, Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır ifadesi kullanıldı.
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Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:<br>​<br>​
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Şehit Özel Harekat: 2064<br>​ Milli İrade: 1880<br>​ Gölbaşı: 1448 <br>​ Toplam: 5392
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Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:<br>​<br>​
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Tahir Büyükkörükçü: 2228<br>​ Kutalmışoğlu: 2710<br>​ Toplam: 4938
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Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.
Dönüşler erkene alındı

Dönüşler erkene alındı

Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyareti açıklaması.
Umreden gelenleryurtlara yerleştirildi

Umreden gelenler
yurtlara yerleştirildi

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