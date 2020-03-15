Diyanet İşleri Başkanlığı: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir
Diyanet İşleri Başkanlığı: 27 Şubat itibariyle umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığından umre ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla S.Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Dün geceden itibaren umreden dönen yolculardan şüpheli bulunanların testleri yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Umre dönüşü sırasında yolcular, S.Arabistan'a gönderilen doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde titizlikle kontrolden geçirilmiştir."