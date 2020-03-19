Gündem Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı. İl müftülüklerine gönderilen yazıda cuma namazı için sela okunmayacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Sultan Ahmet Camii
Sultan Ahmet Camii

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilecek
GÜNDEM
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilecek

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

  • "Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

'Cemaatle namaza ara verilecek'
OYNAT 00:00
'Cemaatle namaza ara verilecek'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, 'Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir' dedi.


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