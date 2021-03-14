Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü gazetesinin haberine yalanlama: Algı operasyonu yapılmaya çalışıldı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, gazetenin bugünkü nüshasında yer verilen haberdeki bilgilerin, 24 Şubat 2020'de yine aynı gazetede, "5 Yıldızlı Diyanet" başlığıyla yayımlandığı, 25 Şubat 2020'de Başkanlığın konuyla ilgili basın açıklaması yaparak haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdiği aktarıldı.

"Algı operasyonu yapılmaya çalışıldı"

Aynı gazetede bugün, daha önce yayımlanan haberdeki bilgilerin yeni gibi sunulduğu ve algı operasyonu yapılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, salgın süreciyle 2020'nin Mart ayından itibaren Başkanlığın yaptığı eğitimlerin, çevrim içi gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "İyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu, kamuoyunun vicdanına havale ederek daha önce yaptığımız açıklamada yer alan ilgili bölümleri yeniden paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Başkanlığın stratejik plan çerçevesinde, personelin yeni gelişmelere intibakı, dini ve sosyal alandaki ihtiyacı doğrultusunda mesleki yeterliklerinin artırılması, kurum aidiyetlerinin güçlendirilmesi, din hizmetlerinde daha etkin ve verimli olabilmelerinin sağlanması ve din istismarına karşı farkındalık oluşturulması amacıyla farklı alanlara yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlendiği, bu eğitimlere 81 ilden personelin katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri, öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 4/B Sözleşmeli Personelimiz, eğitim merkezlerimizde Mesleğe Hazırlık Eğitimleri'ne alınmıştır. Bu nedenle yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler, eğitim merkezleri dışında, eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir. Zira Başkanlığımızın kampüsü içerisinde, bu eğitimler için konaklama imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir."