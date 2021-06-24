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ANKARA

Diyanet'ten hac başvurusu kararı: Kayıt hakları 2022'ye aktarıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verdi.

Haber Merkezi İHA Diğer
Diyanetten hac başvurusu kararı: Kayıt hakları 2022ye aktarıldı
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Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplandı. Toplantıda Suudi Arabistan hükümetinin Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslüman’la ifa edilmesi ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmemesi kararı nedeniyle hacı adayları ile ilgili hususlar görüşüp değerlendirildi.

Kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecek

Toplantıda 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000’er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine, 2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi.


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