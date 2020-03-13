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ANKARA

Diyanet'ten koronavirüs önlemleri: Kur'an kursları 2 hafta tatil, uluslararası seminerler iptal

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse karşı alınan önlemleri açıkladı. Kur'an kurslarının 2 hafta tatil edildiğini belirten Erbaş, "Tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk kez Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler her alanda artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da, cuma hutbesinin bu haftaki konusunu "korona virüsü" olarak belirledi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma hutbesini irat ederek namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastalığa karşı tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurguladı.

Her yer dezenfekte edilecek

Kur'an kurslarının 16 Mart itibarıyla 29 Mart'a kadar iki hafta süresince tatil edildiğini bildiren Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Başkanlık tarafından alınan tedbirleri anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığınca il ve ilçe müftülüklerine genelge gönderildiğini bildiren Erbaş, bu genelgeyle, camiler ve Kur'an kursları başta olmak üzere hizmet yürütülen binaların dezenfekte edilmesi, havalandırılması ve temizliğe özen gösterilmesinin istendiğini belirtti.

Selimiye Camii'nde koronavirüs önlemi
OYNAT
Selimiye Camii'nde koronavirüs önlemi
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


Riskli hasta ve yaşlılar evden çıkmasın

  • Cuma namazı başta olmak üzere camilerde geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği konusunda cemaatin bilgilendirileceğini ifade eden Erbaş, camilerde tokalaşmaya, kucaklaşmaya ara verilmesinin, kullanılan tespihlerin kaldırılmasının talep edildiğini aktardı. Erbaş yaşlılara, grip, nezle gibi hastalık belirtilerini taşıyanlara, kronik rahatsızlığı bulunanlara evlerinde kalmalarının önerildiğini dile getirdi.

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Umreden dönenler 14 gün evden çıkmasın

Umre ibadeti için bu ülkede bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönüşleri için gerekli koordinasyonların sürdüğünü dile getiren Erbaş, şöyle devam etti: "Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB'a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır."

Cuma namazını evde kılın

Toplantıda alınan karar gereğince, risk grubundaki yaşlı, enfeksiyon kapan, grip, nezle gibi rahatsızlığı olan vatandaşların cuma namazına gitmeyerek evlerinde öğle namazı kılabileceklerine yönelik açıklama yapıldığını belirtti. Ali Erbaş, en kısa zamanda yeni tip koronavirüs salgının ortadan kalkması temennisinde bulundu.

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