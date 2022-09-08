Gündem Diyanetten kovulan Fatma Yavuzdan skandal sözler LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum
İSTANBUL

Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum

İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, konuk olduğu bir programda bu yöndeki söylemlerini sürdürdü. "Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum." diyen Yavuz, "Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanetten kovulan Fatma Yavuzdan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum
Fatma Yavuz.

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen, kendi nikahında alkol servis ettiren, İBB'nin İnanç Masası'ndan kovulan ve geçtiğimiz günlerde CHP kürsüsünde helallik isteyen Fatma Yavuz, tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce LGBT sapkınlarının sözde 'onur yürüyüşü'ne katılan Yavuz, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında LGBT'lerin haklarını 'Allah rızası için' savunduğunu öne sürdü.

"LGBT HAKLARINI ALLAH RIZASI İÇİN SAVUNUYORUM"

Yavuz, skandal açıklamasında "Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum. Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum. Ben hak hukuk adaleti Allah için savunuyorum bunu anlamayacak ne var" ifadelerini kullandı.

Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum
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Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum
İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz, konuk olduğu bir programda bu yöndeki söylemlerini sürdürdü. 'Ben mini eteği, şortu Allah rızası için savunuyorum.' diyen Yavuz, 'Hatta LGBT haklarını da Allah rızası için savunuyorum.' ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ KÖR ETTİM"

Çok tepki aldığını ancak entelektüel yolculuğunda kendisini kör ettiğini savunan Yavuz, "Fatma dedim gözüne parmağını sok ve kör et. Fatma dedim tamamen kör olman lazım. Gözlerini kapatmazsan göremezsin" diye konuştu.

İslam'a aykırı görüşleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'nin helalleşme kürsüsünde
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