Diyanet'ten kovulan Fatma Yavuz'dan skandal sözler: LGBT haklarını Allah rızası için savunuyorum

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Kılıçdaroğlu isim vermeden Fatih Altaylı'ya ateş püskürdü: Biz daha ölmedik

Adaylık konusunda altılı masaya ismini dayatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalif kesimden destek görmedikçe küplere biniyor. Son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşe yazısında, "Tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Türkiye’nin içine sindiremezsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olmadığını ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu ise isim vermeden Altaylı'ya sert sözlerle yüklendi. Köşelerden kendisine ders verilmeye kalkışıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz" dedi.