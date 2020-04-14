Diyanetten oruç açıklaması: Ertelenmesi mümkün değil Din İşleri Yüksek Kurulundan koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine, kimlerin oruç tutup kimlerin tutamayacağına dair bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Ramazanda sağlıklı her müminin oruç tutması Allah'ın emriyle farzdır. Bu ibadetin topyekun ertelenmesi mümkün değildir. Alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları hastalığın yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır. Kur'an'da oruç tutmamayı mübah kılan temel mazeretlerden biri olan hastalık halinde orucun daha sonra kaza edilmesine izin verilmiştir" denildi.

Haber Merkezi 14 Nisan 2020, 11:10 Son Güncelleme: 14 Nisan 2020, 11:54 Yeni Şafak AA