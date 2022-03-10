Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden ve sosyal medya hesaplarından 'Diyarbakır anneleri ile görüştük' mesajı paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası asılsız çıktı.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, yaptıkları basın açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'nun kendilerine kumpas kurduğunu öne sürdü.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu Diyarbakır anneleri ile otelde görüşmek istedi: Bize kumpas kurdu

AİLELER KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle bir otelde görüşmek istediğini aktaran aileler, bu taleplerinin reddedildiğini söylemek için iki temsilci yolladıklarını, bu anlarda çekilen fotoğrafların ise kamuoyuna CHP'ye yakın basın kuruluşları ve CHP'liler tarafından 'algı' amacıyla servis edildiğini söyledi.

Evlat nöbetine katılan ve oğlu emniyet güçlerine teslim olmasına rağmen nöbete destek veren annelerden olan Ayşegül Biçer, skandala ilişkin CHP kurmaylarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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"CHP İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM BAŞLATIYORUZ"

Biçer yaptığı telefon konuşmasında, "Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesaretini gösteremiyorsunuz ya biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz" dedi.

OYNAT 00:48 Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'nun 'görüşme' yalanına tepki: CHP il binası önünde eylem başlatıyoruz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyareti kapsamında evlatları PKK tarafından kaçırılan ve HDP il binası önünde nöbet tutan aileler ile bir otelde görüşmek istedi. Bu talebi kabul etmeyen aileler, iki temsilci yollayarak bu durumu CHP liderine yüz yüze aktardı. Söz konusu anlarda çekilen fotoğraflar, CHP'ye yakın basın kuruluşları ve partililer tarafından 'Kılıçdaroğlu, Diyarbakır anneleri ile görüştü' şeklinde lanse edildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından parti kurmaylarıyla görüşen anne Ayşegül Biçer, 'Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesaretini gösteremiyorsunuz ya biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz. CHP alçak yüzünü bir kez daha gösterdi. Hodri meydan.' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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Biçer'in konuşmasının tamamı ise şöyle:

"Bu oyunu kabul etmiyorum. Ailelerin sizinle görüşmek istemediğimizi söyledik, Kemal Bey'e de çadırın önünde görüşeceğimizi açıkladım, dağıldık. Orada bir dakika görüşme olmadığı halde bunu kocaman bir şerefmiş gibi göstermenizi kabul etmiyorum. CHP bir kere alçak yüzünü göstermiştir. Şu anda da CHP il başkanlığının önüne gidiyorum. Varsa bir erkek, yiğit oraya gelsin bana. Siz gelmiyorsunuz ya benim yüreğim size karşıdır. Yeter artık. Süleyman Aydın'ı bile yazmışınız, o orada yok bile. Siz çadıra gelemiyorsunuz, o cesareti gösteremiyorsunuz ya. Biz CHP il başkanlığı önünde eylem başlatıyoruz. Hodri meydan."