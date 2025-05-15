Diyarbakır OSB'nin elektrik altyapısının geliştirilmesi için ihaleye çıkılacak

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğunda yapılacak Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi alanına ait "1. Etap ve 2. Etap Elektrik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.