​Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’ne hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenecek “Sur Kültür Yolu Festivali”ne sayılı günler kaldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, düzenlenecek olan etkinlikler öncesi, peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları yapıyor.

Festival alanları mevsimlik çiçeklerle süslendi

Festivalin gerçekleşeceği yerlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Keçi Burcu meydanına farklı renk ve türlerde 1200, İçkale’ye ise 2 bin 880 mevsimlik çiçek dikti.

Yonca Kavşağı rengârenk

Havalimanı Yonca Kavşağı’nda budama faaliyetleri yürüten ekipler, ayrıca Kamışlo Bulvarı’nda 8 bin 400 mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

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Ekipler, kentin farklı noktalarında yer alan kavşak, orta refüj ve parklarına toplam 31 bin 64 mevsimlik çiçek dikti.

Sur ilçe sınırlarında yer alan Kurşunlu, Arap Şeyh Camii çevresi ile Hz Süleyman parkında çimlendirme çalışması yapan ekipler, aynı noktalarda çim biçme ve budama faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Yenikapı caddesine 112, Siverek caddesine 20 Batı Çınarı ağacı diken ekipler, Sümerpark’ta ise 12 Oya ağacı dikti.

Festival alanlarında, tadilat ve bakım faaliyetleri

Ekipler, Yenikapı, Hz Süleyman parkı ve Kurşunlu Camii çevresinde tadilat ve bakım faaliyetleri kapsamında bozulan kaldırım, bazalt ve bordür taşlarını yeniledi.

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Aydınlatma sistemleri elden geçirilecek

Çalışmalar kapsamında ekipler, Kurşunlu Camii meydanı, Keçi Burcu ile Hz Süleyman parkı arasında yer alan tüm aydınlatma direklerinin bakımı gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, festivalin gerçekleşeceği 8 Ekim’e kadar kent genelinde bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarına devam edecek.