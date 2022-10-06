Gündem Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivaline hazırlanıyor
YEREL GÜNDEM

Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’ne hazırlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde 8-16 Ekim arasında yapılacak olan “Sur Kültür Yolu Festivali”ne hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’ne hazırlanıyor
​Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’ne hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenecek “Sur Kültür Yolu Festivali”ne sayılı günler kaldı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, düzenlenecek olan etkinlikler öncesi, peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları yapıyor.

Festival alanları mevsimlik çiçeklerle süslendi

Festivalin gerçekleşeceği yerlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Sur ilçesi Keçi Burcu meydanına farklı renk ve türlerde 1200, İçkale’ye ise 2 bin 880 mevsimlik çiçek dikti.

Yonca Kavşağı rengârenk

Havalimanı Yonca Kavşağı’nda budama faaliyetleri yürüten ekipler, ayrıca Kamışlo Bulvarı’nda 8 bin 400 mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

Ekipler, kentin farklı noktalarında yer alan kavşak, orta refüj ve parklarına toplam 31 bin 64 mevsimlik çiçek dikti.

Sur ilçe sınırlarında yer alan Kurşunlu, Arap Şeyh Camii çevresi ile Hz Süleyman parkında çimlendirme çalışması yapan ekipler, aynı noktalarda çim biçme ve budama faaliyetleri de gerçekleştirdi.

Yenikapı caddesine 112, Siverek caddesine 20 Batı Çınarı ağacı diken ekipler, Sümerpark’ta ise 12 Oya ağacı dikti.

Festival alanlarında, tadilat ve bakım faaliyetleri

Ekipler, Yenikapı, Hz Süleyman parkı ve Kurşunlu Camii çevresinde tadilat ve bakım faaliyetleri kapsamında bozulan kaldırım, bazalt ve bordür taşlarını yeniledi.

Aydınlatma sistemleri elden geçirilecek

Çalışmalar kapsamında ekipler, Kurşunlu Camii meydanı, Keçi Burcu ile Hz Süleyman parkı arasında yer alan tüm aydınlatma direklerinin bakımı gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, festivalin gerçekleşeceği 8 Ekim’e kadar kent genelinde bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarına devam edecek.
Kadıköyde zafer Fenerbahçenin

Kadıköy'de zafer Fenerbahçe'nin

​Temsilcimiz, Rum takımı AEK Larnaca'yı mağlup etti ve lider oldu.
Monacodan eli boş dönüyoruz

Monaco'dan eli boş dönüyoruz

Trabzonspor, Avrupa Ligi üçüncü maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kremlin: Zelenskiynin Rusyaya saldırma yönündeki açıklamaları dünya savaşını başlatma çağrısı

'Tam normalleşme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.