Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Karaloğlundan Kırklar Dağını imara açanlara tepki Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam
DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam

Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, türkülere konu olan Kırklar Dağı'nda 9 yıl önce yapımına başlanan ardından mahkeme kararıyla yıkılan konutlar için imar izni veren, dönemin belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinden hesap soracağını söyledi. Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konutlardan dolayı vatandaşa 100 milyon lira ödeme yapacağını belirterek, "Diyarbakırlı vatandaşlarımız emin olsun. 100 milyon lirayı o hatayı yapan, o gün, o paranın altında imzası olan belediye başkanları ve meclis üyelerinin burunlarından fitil fitil getirmezsem ben burada valilik yapmam" dedi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, bu konutlardan dolayı vatandaşa 100 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, bu konutlardan dolayı vatandaşa 100 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca Sur ilçesindeki Kırklar Dağı'nda çocuklara yönelik 'Kırklar Dağı'nın Düzü Uçurtma Şenlendirdi Bizi' etkinliği yapıldı. Programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, öğrenciler, çok sayıda sporcu ve kent sakinleri katıldı. 500 uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte çocuklar eğlenirken, bazı aileler de alanda piknik yaptı.

DHA
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu,'Kırklar Dağı'nın Düzü Uçurtma Şenlendirdi Bizi' etkinliğinde konuştu.

Vali Münir Karaloğlu, etkinlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. Karaloğlu, merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hakim tepede bulunan ve türkülere konu olan Kırklar Dağı'nda, dönemin Barış ve Demokrasi Parti'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ve meclis üyelerinin imzasıyla 725 konutun imara açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Vali Karaloğlu, konutların mahkeme tarafından yıkılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nce konut alanlara 100 milyon lira ödeme yapılacağını kaydetti.

DHA
Kırklar Dağı'na yapılan ultra lüks konutlar.

'YANLIŞ YAPAN, BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA'

Kırklar Dağı'nda bu yapılara onay verenlerden hesap soracaklarını söyleyen Vali Karaloğlu, "Maalesef bu şehrin en önemli varlığına 22-24 katlı beton, vahşi binalar dikildi. Hatırladınız mı? Bu beton bloklar hem şehrin görüntüsünü hem Kırklar Dağı'nı kirletti hem de buradaki kültürel varlıklarımızı gölgelemiş oldu. Sonra mahkeme, imarı iptal etti.

Dediler ki 'İmar yanlış yapılmış'. 'Tarım arazisi orası' dediler. İzin alınmadan imara açılmış. Mahkeme iptal edince tarım arazisini Cumhurbaşkanı'mız, Diyarbakır'ı pislikten kurtarmak için Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarımıza talimat verdi. O beton bloklar, o çirkin görüntü Diyarbakır'ın en güzel tepesi olan Kırklar Dağı'nın düzünden temizlendi.

İş bitmedi, bu projede iyi niyetle daire satın alan vatandaşlarımız vardı. Onların bir suçu yoktu. Suç, orayı imara açan, dönemin belediye başkanı ve meclis üyelerinindir. Daire alan vatandaşlar mahkemeye gittiler, şu an idare mahkemeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni tam 100 milyon TL'ye mahkum etti.

DHA
Kırklar Dağı'na yapılan konutlar yıkıldı.

Sizin paranız bu 100 milyon TL. Birilerinin yanlışıyla bugün biz Diyarbakırlının 100 milyonunu oradan iyi niyetle daire alan vatandaşlarımıza ödemek durumundayız. Ama şundan Diyarbakırlı vatandaşlarımız emin olsun.

  • O 100 milyon lirayı o hatayı yapan, o gün, o paranın altında imzası olan belediye başkanları ve meclis üyelerinin burnundan fitil fitil getirmezsem ben burada valilik yapmam. Yanlış yapan, bedelini ödemek zorunda. Bu şehrin en güzel alanını, tarihi mekanını, tarım alanını imara açanlar ve o kararın altına imza atanlar, o 100 milyon TL'yi ödemek zorundalar. Biz bunun hukuk mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Mesele işsizlik değil iş beğenmezliktir, her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz
GÜNDEM
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Mesele işsizlik değil iş beğenmezliktir, her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz

'Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek
TEKNOLOJİ
'Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek


Abone Ol Google News
Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam

Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam

Diyarbakır Valisi, Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki gösterdi.
Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Aynı evi paylaştığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı, teslim oldu.
İşte CHP demokrasisi

İşte CHP demokrasisi

​Kılıçdaroğlu parti içinde kıyım yapıyor.
Üç yıldır aranıyordu

Üç yıldır aranıyordu

Bir üst düzey FETÖ'cü daha paketlendi.
Türkiye olmazsa<br>anlaşma çöptür

Türkiye olmazsa
anlaşma çöptür

​Azerbaycan Milletvekili İbrahimqızı, Yeni Şafak'a konuştu.
Ses kayıtlarını<br>savcılığa veririm

Ses kayıtlarını
savcılığa veririm

HDP'yle ortak anayasa çalışmasını belgelemiş.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Bakan Karaismailoğlu açıkladı

​İstanbul'un demir ağları birleşiyor.
Kekeç’i kaybettik

Kekeç’i kaybettik

​İki kez kanseri yendi ancak koronaya mağlup oldu.
Kalleşlikte sınır tanımıyorlar

Kalleşlikte sınır tanımıyorlar

Ermeniler Kelbecer'de ev ve ormanlık alanları ateşe verdi.
Ağır hasta<br>sayısı yükselişte

Ağır hasta
sayısı yükselişte

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Tunceli'de deprem oldu

Tunceli'de deprem oldu

​AFAD sarsıntının şiddetini 4.1 olarak açıkladı.
Tarihe altın<br>harflerle yazılacak

Tarihe altın
harflerle yazılacak

​Dağlık Karabağ'daki zafer hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin...
Davete icabet edecek

Davete icabet edecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor.
İran'da pandeminin fotoğrafı

İran'da pandeminin fotoğrafı

​Tahran'daki iş yeri izdihama neden olunca kapatıldı.

II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

​Bu sorunun cevabı bizim kazanımlarımızı da ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.