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Diyarbakır ve Batman'da fırtına: Çatılar ve ağaçlar araçların üzerine devrildi

Diyarbakır ve Batman'da fırtına: Çatılar ve ağaçlar araçların üzerine devrildi

20:531/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
DHA
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Diyarbakır ve Batman'da fırtına: Çatılar ve ağaçlar araçların üzerine devrildi
Diyarbakır ve Batman'da fırtına: Çatılar ve ağaçlar araçların üzerine devrildi

Diyarbakır ve Batman'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır'da, fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarak park halindeki araçların üzerine devrildi. Çöp kutuları yola savrulurken, bazı ağaçların dalları da fırtınaya dayanamayarak kırıldı. Yaya ve sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.





Otomobil hasar gördü


Batman'da da fırtına nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nda ortadan kırılan ağaç, park halindeki 06 BOF 950 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobil hasar görürken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ağaç, ekiplerin çalışmasıyla aracın üzerinden kaldırıldı.




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