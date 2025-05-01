Diyarbakır ve Batman'da fırtına: Çatılar ve ağaçlar araçların üzerine devrildi

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Diyarbakır'da, fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarak park halindeki araçların üzerine devrildi. Çöp kutuları yola savrulurken, bazı ağaçların dalları da fırtınaya dayanamayarak kırıldı. Yaya ve sürücüler de yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.