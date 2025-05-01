Kırıkkale'de sağanak yağış hayatı felç etti: Tren seferleri durdu, ev ve iş yerlerini su bastı

"Şiddetli bir yağış vardı"





Hacıbalı Köyü Muhtarı İbrahim Sağkol, "Şiddetli bir yağış vardı. Meteoroloji bizlere bildirmişti. Dolu ile karışık yağdı. Büyük bir afet meydana geldi. Menfez, gelen yağışı kaldıramadı. Ondan dolayı da karayoluna taştı. Kısa süreli de olsa akım durdu. Jandarma ve polis ekipleri, kontrollü bir şekilde yolun açılmasını sağladı" dedi.