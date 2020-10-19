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İSTANBUL

Diyarbakır ve İstanbul’da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

Diyarbakır ve İstanbul'da PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon: 4 teröristten biri anestezi teknikeri çıktı

Metropollere saldırı için eğitilen 4 PKK'lı terörist jandarmanın Diyarbakır ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarıyla yakalandı. Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan operasyonda PKK'nın uyuyan hücreleri çökertilirken biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Metropollerde saldırı için eğitilen 4 terörist jandarmanın operasyonlarıyla yakalandı.
Metropollerde saldırı için eğitilen 4 terörist jandarmanın operasyonlarıyla yakalandı.

Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, 2013’te terör örgütü PKK’nın dağ kadrosuna katılıp kod isim alan ve metropollerde eylem yapmak üzere olan 4 terörist yakalandı. Teröristlerden birinin Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yaptığı belirlendi.

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün kırsal alanına 2013 yılında katılım yapan ve kod isimleri alarak dağ kadrosuna katıldıkları tespit edilen şahısların kırsal alanda patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, PKK/KCK terör örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde eylem yapmak üzere uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edildi.

AA

DEVLET HASTANESİNDE ANESTEZİ TEKNİKERİ TERÖRİST!

  • İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır Devlet Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan ve Kolesnikof piyade tüfeği, bombaatar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini ve toplamsal alan, kültür çalışması eğitim derslerini alan Mazlum Serhat kod adlı I.K., Sözde Şervan eğitimi adı altında gençlik eylemleri ile ses bombası, Kalesnikof, bombaatar, tabanca, el bombası silah eğitimlerini alan Tayhan Umut Çektar kod adlı M.S., sözde öz savunma eğitimi adı altında savaşçı eğitimler ile Kalesnikof, tabanca, el bombası silah ve kamera ile güvenlik sistemleri eğitimi alan Mahir Amed kod adlı R.S. ve sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürütmesi için yeni Şervan, Kaleşnikof, tabanca ve Kanas silah eğitimleri alan Armanç Xebatkar kod adlı M.T. yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan teröristler adliyeye sevk edildi.

AA

AA

AA

AA

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