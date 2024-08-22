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Diyarbakır yangınının nihai raporu çıktı: Yangının elektrik direği ve tellerden kaynaklandığına dair bulgu yok

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi'nde 20 Haziran'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının ardından, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı. Bu kapsamda yangının başladığı nokta olarak belirtilen elektrik direği ve tellerinde yangına sebebiyet verecek herhangi bir iz ve emare olmadığı beyan edildi.

17:04 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 20 Haziran Perşembe günü başlayan yangın, 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 20 Haziran Perşembe günü başlayan yangın, 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde başlayan ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangının ardından genişletilmiş bilirkişi raporunun detayları belli oldu. Haziran ayında hazırlanan ön raporu yeterli bulmayan Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış sebebine dair 2. bilirkişi heyeti raporu talep etmişti. Mevcut bilirkişi heyetinin genişletilerek yürütülen detaylı ve titiz incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tamamlandı. 14 Ağustos 2024 tarihinde soruşturma dosyasına sunulan raporda, yangının elektrik direği ve tellerden kaynaklı olduğuna dair bir ize rastlanmadığı ifade edildi.


Elektrik tellerinde yanık izine rastlanmadı

Yangın bilirkişi incelemelerinde, elektrik direğinin konumu ile yangının başladığı iddia edilen Köksalan Mahallesi’ndeki nokta arasında yaklaşık 7-8 metrelik bir mesafenin olduğu, direğe bağlı elektrik tellerinde yapılan incelemeler sonucunda yangının bu tellerden kaynaklı çıkmadığı tespit edildi. Elektrik bilirkişi incelemelerinde ise ayırıcı kontağın enerjisiz olduğu, direğin izolatörlerinin ve konsolunun incelendiğinde yangın sonrası herhangi bir değiştirmenin yapılmadığı, ark izine rastlanmadığı sonucu yer aldı.


Raporda ayrıca, demir direğin üzerindeki kabloların sağlam vaziyette olduğu, ayırıcı direğinde sigortaların bağlı olduğu kısmın yerine tel bağlandığı ve telin ısınarak kopmadığı, söz konusu direğin bitişiğinde yerde olan tel parçanın iletken olmayan çelik gergi bir tel olduğu ve sigorta teli yerine kullanılamayacağı ifade edildi. Yine aynı bölgede yer alan başka bir parçanın ise mesnet izolatörlerini havai hat iletkenlerine irtibatlandırmada kullanılan sıkı bağ parçası olduğu ve yere düştükten sonra çıkan yangınla birlikte yanması sonucu karardığı belirtildi.


Direkte enerji olmadığı raporda yer aldı

Öte yandan raporda, yangının çıktığı iddia edilen direğin üç yönlü bağlantısı olduğu, iki yönde enerjinin olmadığı, sigorta patronunun açık olduğu ve tel sarılı iletkenin enerjisiz olduğu tespiti yer aldı. Köksalan Köyü’nde yaşayan ve direkten tarımsal sulama amaçlı enerji alan Veysi Buğdaycı isimli vatandaşın da kendisine ait trafoyu olay anından önce direkten söktüğü, dolayısıyla sarılı iletken tel enerjisiz olduğu için ark yaparak yangın çıkarmasının mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca incelemeler kapsamında sökülen sayacın değerlerine bakıldığında, 29.07.2024 tarihinde Mazıdağı istikametine enerji verilmediği de tespit edildi.


  • Son olarak bilirkişi heyeti tarafından raporda, bölgeye elektrik tedariki sağlayan şirket saha çalışanlarının sepetli araçla direğin üzerinde kısa devreye bağlı ark izine bakmak için çıktığı aktarıldı. Şirketin, delil karartma amacıyla direği veya direk tellerini değiştirmediğinin çekilen fotoğraflarla da belgelendiği ifade edildi.





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41 dakika önce
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