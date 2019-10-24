Diyarbakır haberleri: Bir okulda veliler öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp etti Diyarbakır'da bir okulda veliler öğretmeni öğrencilerin gözü önünde darp etti Diyarbakır'da bir öğretmen, iki veli tarafından okul bahçesindeki öğrencilerin gözleri önünde darp edildi. Öğrenciler korku ve panik içinde kaçışırken, tüm bu anlar güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi 24 Ekim 2019, 17:23 Son Güncelleme: 24 Ekim 2019, 17:39 IHA