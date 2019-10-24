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DİYARBAKIR

Diyarbakır haberleri: Bir okulda veliler öğretmeni, öğrencilerin gözü önünde darp etti

Diyarbakır'da bir okulda veliler öğretmeni öğrencilerin gözü önünde darp etti

Diyarbakır'da bir öğretmen, iki veli tarafından okul bahçesindeki öğrencilerin gözleri önünde darp edildi. Öğrenciler korku ve panik içinde kaçışırken, tüm bu anlar güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi IHA
Korku ve panik dolu anlar, güvenlik kamerası kayıtlarınca saniye saniye kaydedildi.
Korku ve panik dolu anlar, güvenlik kamerası kayıtlarınca saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır'daki olay, önceki gün Süleyman Muazzez Ersönmez Ortaokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre okulun görsel sanatlar öğretmeni Y.G., davranışlarından rahatsız olduğu öğrenciyi okul yönetimine bildirdi. Durumun öğrenci velisine ulaşmasının ardından çocukları ile okula gelen veli, kapıda öğretmen Y.G. ile karşılaştı.

Diyarbakır'da veli iki oğluyla öğrencilerin önünde öğretmeni darp etti
OYNAT 00:43
Diyarbakır'da veli iki oğluyla öğrencilerin önünde öğretmeni darp etti
Diyarbakır Kayapınar'da bir öğretmenin okul bahçesinde veli ve iki oğlu tarafından darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmen, sorunlu öğrencinin durumunu konuşmak için veli ve iki oğlunu odaya davet etti. Odaya gitmeyi kabul etmeyen veli ve iki oğlu, Y.G.’yi okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önünde darp etmeye başladı.

Öğrenciler korku ve panik içinde kaçışırken, tüm bu anlar güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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