Gündem Diyarbakırda bir terörist etkisiz hale getirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir özel harekat polisi ise yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel Hareket polisleri operasyon düzenledi.
Özel Hareket polisleri operasyon düzenledi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bir PKK'lı terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Sento Caddesi eski havalimanı kavşağı civarında terör örgütü PKK mensubunun bir apartmanın en üst katında bulunan evde saklandığı ihbarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Hareket polislerince eve operasyon düzenlendi.

Terörist etkisiz hale getirildi

  • Operasyonda polislerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bir özel harekat polisi ise yaralandı.

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