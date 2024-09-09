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Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı.

00:11 - 9/09/2024 Pazartesi
AA
Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu.
Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

#cenaze
#Diyarbakır
#Narin Güran
#otopsi
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