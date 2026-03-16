Diyarbakır'da cinayetin sırrını sigara izmariti çözdü

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde silahla öldürülen M.Y.’nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

Çalışmalar sonucunda, maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi. Olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti.