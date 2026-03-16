Diyarbakır'da cinayetin sırrını sigara izmariti çözdü

Diyarbakır'da cinayetin sırrını sigara izmariti çözdü

09:5416/03/2026, Pazartesi
DHA
Diyarbakır
Diyarbakır

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, geçen yıl Diyarbakır’ın Sur ilçesinde işlenen cinayeti sigara izmaritindeki DNA ile aydınlattı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Sur ilçesi Küçükakören Mahallesi'ndeki ikametinde silahla öldürülen M.Y.’nin faillerini belirlemek için özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

Olay yeri ve çevresinde 5 ay saha araştırması yapan ekipler, teknik veriler üzerinde derinlemesine incelemeler yürüttü.

Çalışmalar sonucunda, maktulün öldürüldüğü değerlendirilen 13 Nisan 2025 tarihine ait deliller tek tek birleştirildi. Olay yerinde elde edilen bir sigara izmariti üzerindeki DNA profilinin, maktulün yakın arkadaşı ve akrabası olan M.A. ile eşleştiğini tespit etti.

Böylece, M.A.’nın, 'maktulün evine hiç gitmediği' yönündeki beyanı çürütülerek dosya çözümlendi. Fail M.A. tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.




