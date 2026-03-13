Aynı aileden 3 kişinin silahla ölümü: Komşuya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu komşu M.C. hakkında, ‘Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme’, ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ ile ‘Konutta gece vakti silahla yağma’ suçlarından da 15 yıla kadar hapis talep edildi. Tutuklu sanıklar V.E. ile B.K. hakkında ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası istendi. Silah satıcısı olduğu belirtilen B.A.’nın dosyasının ise ayrıldığı bildirildi.