|
Gündem

Diyarbakır'da husumetli iki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: Biri ağır iki yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

07:29 - 27/03/2024 Çarşamba
DHA
Kavganın yaşandığı mahalleden görüntü
Kavganın yaşandığı mahalleden görüntü

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 214'üncü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 2004 yılında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet başlayan iki aile, sokakta karşılaştı.


Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan M.M.Ç., buradaki müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.




#Diyarbakır
#Bismil
#Kavga
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin maaş ve ikramiye takvimi netleşti: 17-18-19-20-21-22-23’ünde maaş alan SSK Bağ-Kur emeklisi...