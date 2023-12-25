Diyarbakır'da kum ocağında göçük yaşandı: Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kırsal Güzel Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapımı devam eden kum ocağında yaşanan göçük sonrası istinat duvarı işçilerin üzerine çöktü. O sırada çalışma yapan 5 işçiden amca çocuğu olduğu öğrenilen Abdullah ve Ahmet Güngör göçük altında kaldı, 3 kişi ise son anda kurtuldu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Ahmet Güngör kentteki hastaneye kaldırılırken, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu Abdullah Güngör'ün (35) cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerine gelen Abdullah ve Ahmet Güngör'ün yakınları sinir krizi geçirdi.