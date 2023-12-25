|
Gündem

Ağrı'da arama-kurtarma kepçesi 60 metre yükseklikte uçuruma düştü: İki ölü iki kayıp

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmasına katılan iş makinesinin uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

07:21 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 07:44 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.
Arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderildi.


Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.


Arama-kurtarma ekibi 60 metrelik uçurumdan düştü

Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe 60 metre yükseklikte bir uçuruma yuvarlandı.


Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.


İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine götürüldü.


İş makinesi operatörü N.Ş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan ekiplerin diğer 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmasına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi.

#Ağrı
#kar yağışı
#kaza
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni asgari ücret zam oran için nefesler tutuldu, tarih açıklandı: Net ve brüt asgari ücret ile milyonların maaşı artacak