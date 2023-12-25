Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderildi.





Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresinin iş makineleri köye yönlendirildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemedi.





Arama-kurtarma ekibi 60 metrelik uçurumdan düştü

Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe 60 metre yükseklikte bir uçuruma yuvarlandı.





Bölgeye sevk edilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.





İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine götürüldü.





İş makinesi operatörü N.Ş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



