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Kadıköy'de aynı yerde dakikalar içinde ikinci kaza

İstanbul Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazayı fark edemeyen bir otomobil sol şeritte ilerlediği sırada öndeki taksiye çarptı. Arkadan gelen bir başka otomobil ise, taksi ile sağ şeritteki bir araca daha çarptı.

15:14 - 18/12/2023 Pazartesi
DHA
Fikirtepe'de arka arkaya kazalar meydana geldi.
Fikirtepe'de arka arkaya kazalar meydana geldi.

Kadıköy'deki kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 Karayolu Fikirtepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Uzunçayır istikametinde ilerleyen 2 otomobil kaza yaptı. Kazada araçlardan biri otoyolda savrulup yan döndü; yolun kapanmasına neden oldu. Kazaya karışan diğer araç ise, sağ şeritte durabildi.

Kaza nedeniyle trafiğin yavaşladığını fark edemeyen bir otomobil ise, önde ilerleyen taksiye çarptı. Arkadan gelen bir başka araç ise, taksiye bir kez daha çarparak savruldu; ardından da sağ şeritteki bir araca daha çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.




#İstanbul
#Kadıköy
#Fikirtepe
#Kaza
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