Diyarbakır'da midibüs devrildi: 1 ölü 12 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü 12 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Bingöl kara yolunun kırsal Güçlü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
