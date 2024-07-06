Diyarbakır'da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: Üçü ağır altı yaralı

Diyarbakır'da Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halim Güler'in aracına ateş açıldı. Aracına iki kurşunun isabet ettiği Güler saldırıdan yara almadan kurtulurken, iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.