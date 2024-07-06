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Diyarbakır'da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: Üçü ağır altı yaralı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, seyir halindeki bir otomobile başka bir otomobilden ateş açıldı. Uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu üçü ağır altı kişi yaralandı.

00:52 - 6/07/2024 Cumartesi
AA
Diyarbakır'da seyir halindeki araca ateş açılması sonucu altı kişi yaralandı.
Diyarbakır'da seyir halindeki araca ateş açılması sonucu altı kişi yaralandı.

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



#Diyarbakır
#otomobil
#silahlı saldırı
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