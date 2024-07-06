Diyarbakır'da otomobile uzun namlulu silahla saldırı: Üçü ağır altı yaralı

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açıldı.
Saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.