Diyarbakır'da PKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'da 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 ayrı noktada 1 milyon 288 bin 960 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı mağara ve gözetleme mevzileri kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi 01 Ağustos 2019, 11:14 Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019, 12:14 DHA