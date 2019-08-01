Gündem Diyarbakırda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da PKK operasyonunda 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'da 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 ayrı noktada 1 milyon 288 bin 960 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı mağara ve gözetleme mevzileri kullanılamaz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.
Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice ile Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 29 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı saat 21.00'de 'Özel Birlik Operasyonları' başlatıldı.

Özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyon, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 22.00'de sona erdirildi.

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağara ve 2 gözetleme mevzi bulunarak, kullanılamaz hale getirildi.

  • Narko-terör operasyonunda da 15 ayrı noktada toplam 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir ile keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 900 metre uzunluğunda su hortumu, su motoru, jeneratör ve akümülatör ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

Operasyon kapsamında Lice ilçesi Karahasan köyü kırsalında kenevir ekili tarlanın sulanması amacıyla evlerinin bahçesinden tarlaya su borusu döşeyen N.K. ve E.D. ile Hani ilçesinde üzerinde esrar bulunan B.İ. gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
FOTOĞRAF 12
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice ile Hani ilçelerinin dağlık ve kırsal alanlarında, 29 Temmuz 2019 Pazartesi akşamı saat 21.00'de 'Özel Birlik Operasyonları' başlatıldı.
Title
Özel harekat, jandarma komando ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyon, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 22.00'de sona erdirildi.
Title
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı mağara ve 2 gözetleme mevzi bulunarak, kullanılamaz hale getirildi.
Title
Narko-terör operasyonunda da 15 ayrı noktada toplam 1 milyon 288 bin 960 kök kenevir ile keneviri sulamak amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 900 metre uzunluğunda su hortumu, su motoru, jeneratör ve akümülatör ele geçirildi.
Title
Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.
Title
Operasyon kapsamında Lice ilçesi Karahasan köyü kırsalında kenevir ekili tarlanın sulanması amacıyla evlerinin bahçesinden tarlaya su borusu döşeyen N.K. ve E.D. ile Hani ilçesinde üzerinde esrar bulunan B.İ. gözaltına alındı.
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Title
Title
Diyarbakır'da 1 milyon 288 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 ayrı noktada 1 milyon 288 bin 960 kök Hint keneviri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı mağara ve gözetleme mevzileri kullanılamaz hale getirildi.


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