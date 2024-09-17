Diyarbakır'daki çatışma: Üst düzey iki PKK'lı terörist öldürüldü

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu; biri kırmızı, biri gri kategoride olan terör örgütü PKK mensubu 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.