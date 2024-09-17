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Diyarbakır'daki çatışma: Üst düzey iki PKK'lı terörist öldürüldü

Diyarbakır Lice'de güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, kırmızı kategoride aranan sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

07:56 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 09:29 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Diyarbakır'da güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışma çıktı.
Diyarbakır'da güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında "GÜRZ-14" operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu; biri kırmızı, biri gri kategoride olan terör örgütü PKK mensubu 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.


Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Teröristlerin; 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.


#PKK
#Zırav Taş
#Fehmi Başkurt
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