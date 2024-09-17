Diyarbakır'daki çatışma: Üst düzey iki PKK'lı terörist öldürüldü

Diyarbakır'da güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışma çıktı.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında "GÜRZ-14" operasyonu gerçekleştirildi.
Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla yapılan temas araması faaliyeti esnasında çıkan çatışma sonucu; biri kırmızı, biri gri kategoride olan terör örgütü PKK mensubu 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Teröristlerin; 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.
#PKK
#Zırav Taş
#Fehmi Başkurt
3 saat önce