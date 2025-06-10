Diyarbakır’dan Yemen’e kardeşlik köprüsü

Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de Yetimler Vakfı gönüllüsü olarak Yemen’deki yetim çocukların ve muhtaç ailelere yapılan yardım organizasyonunda yer aldı. Açlık ve yoksullukla boğuşan ülkede yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle yüzlerce çocuğun yetim kaldığına değinen Tekdemir, bu organizasyonla Kurban Bayramı'nda yüzlerini güldürmek istediklerini ve bunda da başarılı olduklarını söyledi. Tekdemir,

"Anlamlı bir kardeşlik köprüsü oldu. Yemen'deki kardeşlerimizle dayanışma örneği ortaya koyduk. Çok mutlu olduk"