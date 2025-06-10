Diyarbakır’dan Yemen’e kardeşlik köprüsü

Yetimler Vakfı, açlık ve yoksullukla boğuşan Yemen'de Kurban Bayramı'nda anlamlı bir organizasyona imza attı. Yüzlerce çocuğa bayramlık elbise giydirildi, bayram harçlıkları verildi.
Yemen’de Yetimler Vakfı öncülüğünde düzenlenen organizasyon ile yüzlerce yetim çocuğa bayramlık elbise giydirildi.
YEMENLİ YETİMLERE BAYRAM HARÇLIĞI
Yetimler Vakfının düzenli olarak bakımını üstlendiği, ihtiyaçlarını tedarik ettiği yüzlerce çocuğa bayram harçlıkları verildi. Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de gönüllü olarak katıldığı organizasyonda yetim çocukların heyecanına ortak oldu. Tekdemir,
"Türkiye ile kardeş Yemen arasında anlamlı bir kardeşlik köprüsü oldu. Buna vesile olmanın heyecanını yaşadık”
dedi.
İHTİYAÇLAR YERİNDE KARŞILANDI
Yetimler Vakfı temsilcileri ve gönüllülerinden oluşan ekip tarafından Yemen’de savaş mağduru ailelerin bulunduğu derme çatma çadırlar ziyaret edildi. Çadırlarda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren ailelere maddi yardımda bulunuldu. Yardımların ulaştığı aileler Yetimler Vakfı’nın kendilerini düzenli şekilde ziyaret ettiğini, her bayramda yaptıkları ziyaretlerle ihtiyaç paketleri dağıttığını ve bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek dua ve teşekkür etti.
MEMUR SEN DİYARBAKIR İL BAŞKANI DA ORGANİZASYONDA
Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir de Yetimler Vakfı gönüllüsü olarak Yemen’deki yetim çocukların ve muhtaç ailelere yapılan yardım organizasyonunda yer aldı. Açlık ve yoksullukla boğuşan ülkede yıllardır devam eden çatışmalar nedeniyle yüzlerce çocuğun yetim kaldığına değinen Tekdemir, bu organizasyonla Kurban Bayramı'nda yüzlerini güldürmek istediklerini ve bunda da başarılı olduklarını söyledi. Tekdemir,
"Anlamlı bir kardeşlik köprüsü oldu. Yemen'deki kardeşlerimizle dayanışma örneği ortaya koyduk. Çok mutlu olduk"
ifadelerini kullandı.
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