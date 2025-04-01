Yetim Vakfı 2025 Ramazan'da 29 ülkede 419 bin kişiye ulaştı

Yetim Vakfı, 2025 Ramazan ayında "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında Türkiye dahil 28 ülkede toplam 419.010 yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibine ulaştı. Özellikle çatışmaların devam ettiği Filistin ve Suriye'de yoğunlaşan çalışmalarda, on binlerce yetim çocuğa ve ailesine destek sağlandı.





Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz , "Bu yıl Ramazan ayında hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle rekor sayıda ihtiyaç sahibine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, dünyanın neresinde olursa olsun yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine destek olmaktı" dedi.

Kriz bölgelerinde yoğunlaşan yardımlar

Ramazan kampanyasında en yoğun desteklerden biri, krizdeki Filistin'e yönelik gerçekleştirildi. Filistin'de toplam 151.740 kişiye ulaşan yardım çalışmaları kapsamında 130.000 kişiye iftar verildi, 2.000 kumanya dağıtıldı, 1.000 çocuğa bayramlık hediye edildi ve 600 aileye zekât yardımında bulunuldu. Ayrıca üniversite tahsili sonuna kadar devam edecek 6.560 yetim çocuğa sponsor olundu.

Lübnan’daki Filistin mülteci kamplarında da insani yardım çalışmaları yoğun şekilde sürdürüldü. Burada 400 çocuk paketi dağıtılırken, aynı sayıda bayramlık, iftar ve kumanya yardımı yapıldı. 200 aileye de zekât desteği sağlandı.

Suriye'de de büyük çaplı bir yardım organizasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık 109 bin kişiye ulaşan çalışmalarda 49.284 kişiye iftar verilirken, 6.688 çocuğa bayramlık hediye edildi. Ayrıca 4.485 çocuk paketi dağıtıldı ve 2.696 aileye kumanya desteği sağlandı. Suriye'deki yardımlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise 3.262 ev tekstili yardımı oldu.

Küresel yardım ağı ve Ramazan faaliyetleri

Ramazan boyunca 28 ülkede toplam 188.984 kişiye iftar yemeği verildi. En fazla iftar organizasyonu Filistin'de gerçekleştirildi. Bunu Suriye, Burkina Faso, Bangladeş ve Lübnan takip etti. Hindistan'da 500, Moritanya'da ise 200 kişiye iftar verildi.





Türkiye'de de geniş çaplı yardım faaliyetleri yürütüldü. Ülke genelinde 68.532 kişiye ulaşan yardımlar kapsamında 8.601 çocuk paketi, 5.956 bayramlık hediye ve 7.055 kumanya dağıtıldı. Ayrıca 1.620 kişiye iftar yemeği verildi ve 1.371 fitre dağıtımı gerçekleştirildi.





Afrika'da da yaygın destekler sağlandı. Moritanya'da 11.729, Burkina Faso'da 6.736, Tunus’da 3.761, Mali’de 3.182, ve Sudan’da 2.430 kişiye ulaşan Yetim Vakfı, kıtada toplamda 12 ülkede faaliyet gösterdi. Ayrıca Moritanya'da ise 140 adak kurbanı kesildi.





Çocuklara özel destekler ve sponsorluk sistemi

Ramazan Bayramı öncesinde 21.744 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Suriye'de 6.688, Türkiye'de 5.956 ve Filistin'de 1.000 çocuk bayramlıklarına kavuştu. Ayrıca Ramazan boyunca 18.836 çocuk paketi dağıtıldı. Bu paketlerde çocukların hem eğitim hem de oyun ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler yer aldı.





Vakfın 2021'de başlattığı Yetim Sponsorluk Destek Sistemi, 4 yılda 20 bin yetime ulaştı. Bu Ramazan döneminde ise 7.783 yeni yetim daha sisteme dahil edildi. Filistin'de 6.560, Türkiye'de 411, Suriye'de 248, Bosna Hersek'te 102 ve Yemen'de 100 çocuk bu Ramazan sisteme eklenen yetimler arasında yer aldı.





Murat Yılmaz, "Dört yıl önce ilk sponsorumuzla çıktığımız bu yolda, bugün 20 bin yetime ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu rakam sadece bir sayıdan ibaret değil, bir çocuğun hayatında açılan yeni bir sayfa, bir umut ışığı anlamına geliyor" dedi.





Geleceğe Yönelik Hedefler

Murat Yılmaz, "Ramazan ayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın zirveye çıktığı bir ay. Bizler de Ramazan'ın bereketini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.





Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle çatışma bölgelerindeki çocukların ve ailelerin yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük motivasyon. Yetimlere yalnızca maddi değil, manevi ve psikolojik destek de sağlıyoruz. İstanbul, Ankara, Kilis, Hatay-Reyhanlı ve Suriye-İdlib'deki merkezlerimizde binlerce çocuk ve anneye sosyal hizmet ve psikososyal destek hizmetleri sunuyoruz"





Vakıf yetkilileri, Ramazan kampanyası kapsamında sağlanan desteklerin sürdürülebilir kılınması için çalışmalarını yıl boyunca devam ettireceklerini ve 2025 yılında faaliyetlerini sürdürdükleri ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.



