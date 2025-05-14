Yetim Vakfı 28 ülkeye kurban coşkusunu taşıyor

Yetim Vakfı, 2025 Kurban Bayramı’nda “Gülüşüne Kurban” sloganıyla başta Türkiye olmak üzere 28 ülkede, 10 bini aşkın kurban hissesiyle yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile ailelerine bayram sevinci yaşatmaya hazırlanıyor. Vakıf, bu yılki kurban organizasyonunda sadece kurban eti dağıtmakla kalmayıp, aynı zamanda bayramlık kıyafet desteğiyle de çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Vakıf, kurban organizasyonunu yürütürken Türkiye’den başlayarak, Afrika’dan Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan Uzakdoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada savaş, yoksulluk ve afetlerin etkilediği bölgelerdeki çocuklara ulaşmayı amaçlıyor. Dünya üzerindeki her beş çocuktan birinin savaş ve afet bölgelerinde yaşadığı düşünüldüğünde kurban desteği oldukça anlamlı bir hale geliyor. Yetim, öksüz ve sosyal yetim ailelerin yanı sıra, ebeveyn desteğinden mahrum kalan ve temel ihtiyaçlara erişmekte güçlük çeken çocuklar, yetimhane, yetim yerleşkeleri de projenin öncelikli hedef kitlesini oluşturuyor. Özellikle Afrika ve Ortadoğu’da savaş, yoksulluk ve hastalıklardan muzdarip olan ve gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlara erişemeyen milyonlarca çocuk için kurban vesilesiyle hem maddi hem de manevi destek sağlanıyor.

Bu yılın organizasyonunda Gazze ayrı bir önem taşıyor. İsrail abluka, ambargo ve saldırıları nedeniyle 18 bin çocuğun hayatını kaybettiği, 40 bin çocuğun yetim kaldığı, 2 milyonu aşkın insanın ise zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği Gazze’de, Yetim Vakfı bugüne kadar 946 bini aşkın kişiye acil insani yardım ulaştırdı. Vakıf, bölgede düzenli olarak 9 binden fazla yetime sponsorluk desteği sağlarken; ramazan, kurban, eğitim ve kış yardımlarıyla da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, “Bugün Gazze’de psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuk yok diyebiliriz. Kurban bağışlarınızla hem onların yaralarını sarıyor hem de geleceklerine umut oluyorsunuz,” ifadelerini kullandı. Yetim Vakfı geçen sene olduğu gibi bu sene de kurbanları bayram günlerinde Gazze dışında keserek bölgeye üç ay içerisinde iki yıl ömrü olan konserveler olarak sokmayı planlıyor.

Yetim Vakfı’nın 2025 yılı için belirlediği kurban hisse bedelleri yurt dışında 4.900 TL, Filistin (Gazze) için 10.000 TL, yurt içinde ise 16.000 TL olarak açıklandı. Ayrıca, bayramlık desteğiyle de binlerce çocuk bayram sevincini iliklerine kadar hissediyor. Bir bayramlık bedeli 1.500 TL’dir. Murat Yılmaz, “Hayırsever kurban mükelleflerinin ikinci kurbanlarına talibiz. İlk kurbanlarını kendileri keserek aileleriyle bu sevinci yaşamaları ve yaşatmaları kıymetli. Ekonomik gücü olanlar kurbanlarını yetimlerle paylaşarak onların dualarını alsınlar, gönüller arasında köprüler kurulsun. Siz de bu iyilik hareketine katılarak bir yetim, öksüz, sosyal yetim veya ihtiyaç sahibinin bayramını güzelleştirebilirsiniz,” diyerek hayırseverleri destek olmaya davet etti.