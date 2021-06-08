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YEREL GÜNDEM

Diyarbakır’ın inanç destinasyonu Eğil’de çevre düzenleme çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Asur Kalesi ile Peygamber Kabirleri’ni birbirine bağlayan çevre düzenleme projesinde çalışmalara başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır’ın inanç destinasyonu Eğil’de çevre düzenleme çalışmaları başladı
Diyarbakır’ın inanç destinasyonu Eğil’de çevre düzenleme çalışmaları başladı

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel öneme sahip mekânlarının turizme kazandırılarak işlevsel hale getirilmesi için yatırımlarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, barındırdığı tarihi ve turistik alanlar nedeniyle kentin inanç turizmi destinasyonu olan Eğil ilçesinin çehresini güzelleştirecek “Eğil Kalesi ve Peygamberler Kabirleri Çevre Düzenleme” projesinde çalışmalar başladı.

Çalışma kapsamında, Peygamber Kabirleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için girişimde bulunulan Eğil Kalesi ve Kral Mezarları’nın bulunduğu alanların, yerli ve yabancı turistlerin daha rahat ziyaret edebilmelerini sağlamak için 5 bin metrekare alan içerisine 1,8 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edilecek.

Ahşap travers ve kiremit irmiğinin kullanılacağı yürüyüş yolunun, gece estetik bir görünüme kavuşması ve ziyaretçilerin yönlerini rahat bir şekilde bulmaları için led ışıklandırmayla aydınlatılacak.

  • Proje kapsamında, ziyaretçilere ilçenin tarihi hakkında bilgilendirici ve gidecekleri alanı rahat şekilde bulmaları sağlamak için belirlenen alanlara 2 karşılama, 2 güzergâh ve 8 tanıtım levhası yerleştirilecek.
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