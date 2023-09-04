Dizi çekimlerinde kullanılan tarihi Kurşunlu Han'da yangın

Yangın, 23.00 sıralarında Azapkapı Mahallesi, Makaracılar Caddesi üzerinde bulunan Kurşunlu Handa henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önlem alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Zaman zaman dizi çekimlerinde kullanılan metruk handa çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı öğrenildi. Yangının neden çıktığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.