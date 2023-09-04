|
Gündem

Dizi çekimlerinde kullanılan tarihi Kurşunlu Han'da yangın

İstanbul'da zaman zaman dizi çekimlerinde kullanılan tarihi Kurşunlu Han'da yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı öğrenildi.

00:32 . 4/09/2023 Pazartesi
DHA
Beyoğlu'nda bulunan tarihi Kurşunlu Han'da yangın çıktı.

Beyoğlu'nda bulunan tarihi Kurşunlu Han'da yangın çıktı.


İstanbul Beyoğlu'nda bulunan tarihi Kurşunlu Han'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. 


Yangın, 23.00 sıralarında Azapkapı Mahallesi, Makaracılar Caddesi üzerinde bulunan Kurşunlu Handa henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önlem alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Zaman zaman dizi çekimlerinde kullanılan metruk handa çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı öğrenildi. Yangının neden çıktığı yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.



#İstanbul
#Beyoğlu
#Kurşunlu Han
#Yangın
#Makaracılar Caddesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?