DMM "Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İletişim Başkanlığından Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'İletişim Başkanlığından Epstein'le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildiği' iddiası dezenformasyon içermektedir. Uygulanan erişim tedbiri, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kirli bilgileri dolaşıma sokan hesaplar için alınmıştır. İddiaya konu haber başlığı ile verilen içerik arasında açık bir çelişki bulunmakta, haber metni doğruyu ortaya koymasına rağmen kullanılan başlık kasıtlı bir çarpıtma içermektedir. Kamuoyunun, bağlamından koparılarak servis edilen bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."



