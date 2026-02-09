Musk'tan Epstein açıklaması: Hakkında dava açılan herkesin savunma masraflarını karşılayacağım

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bir kullanıcı, reklamı paylaşarak Epstein mağdurlarının, gizlenen bu isimleri "açıklayabileceğini" ve dava açılmasından korkanların Kongre'deki destekçileri aracılığıyla bu isimleri paylaşabileceğini savundu.

"Bu konuda gerçeği açıklayan ve bu yüzden hakkında dava açılan herkesin savunma masraflarını karşılayacağım."

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.