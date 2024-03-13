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DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması: Mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyin

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiasına cevap verdi. DMM'den yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

14:07 - 13/03/2024 Çarşamba
DHA
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamada,
"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programı, kesintisiz ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyiniz"
denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de DMM'nin açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.




#İletişim Başkanlığı
#Hafize Gaye Erkan
#DMM
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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