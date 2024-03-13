DMM'den 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması: Mesnetsiz ve spekülatif haberlere itibar etmeyin

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istediğini açıkladı. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi. Öte yandan Bakan Şimşek, yeni TCMB Başkanı ve ekibinin kendi önerisi doğrultusunda atanacağını da belirtti.