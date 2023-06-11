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Doğal Ürünler Bahçesi minikleri ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı’nın içerisinde yer alan organik lezzetin tek adresi Doğal Ürünler Bahçesi, Kayseri’deki okulları ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda minikler Doğal Ürünler Bahçesi’nde organik tarımı eğlenerek öğrendiler.

04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Doğal Ürünler Bahçesi, Kayseri’deki okulları ağırlamaya devam ediyor.

Doğal Ürünler Bahçesi, Kayseri’deki okulları ağırlamaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olan projelerinden “Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı” tamamen organik ürünleriyle miniklerin ilgi odağı oluyor. Doğal Ürünler Bahçesi’ni farklı okullar sürekli olarak ziyaret ederken, minikler Doğal Ürünler Bahçesi’ni çok sevdiklerini, burada organik tarımla ilgili çok fazla bilgi aldıklarını ifade ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi’nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Abdurrahman Özcan, Doğal Ürünler Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Özcan, organik tarım ile ilgili de bilgiler vererek, “Burada Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere destek amaçlı kurulan bir tesis. Organik tarım yapılıyor. Ayrıca burada okullarımızı da ağırlıyoruz. Onlara organik tarımı anlatıyoruz. Eğlenerek, öğreniyorlar” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER TARLADA UYGULAMA YAPTI

Osman Zeki Yücesan İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Mehmet Emin Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a böyle bir imkân sundukları için teşekkür ederek, Doğal Ürünler Bahçesi’ni çok sevdiklerini dile getirdi.

Derslerdeki konuları uygulamalı olarak burada gördüklerini belirten Şeker, “Yetkililer burada çocuklara bizim anlattığımız organik tarım konularını uygulamalı olarak gösterdiler. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Buraya geldiklerinden dolayı çok sevindiler” dedi. Osman Zeki Yücesan İlkokulu’nda öğrenci olan Hacer Nur Turan ise, “Burada organik tarımı öğrendik. Buradaki her şeyi çok sevdik. Özellikle çilekleri. Çileklerin tadı çok güzeldi. Çok beğendim” dedi.




#Kayseri Büyükşehir Belediyesi
#Doğal Ürünler Bahçesi
#Tarım
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