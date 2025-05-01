Doğaseverlerden renk cümbüşü içinde masalsı yürüyüş

Rengarenk açan çiçeklerin sporculara eşlik ettiği yürüyüşe ilk kez katılan sporculardan Nurten Öğretmek, gördüğü manzara ve yaşadığı mutluluğu "Bugün Erikbeli Yaylası ve Damlı köyüne geldik. Çok güzel bir yayla. Yağmurlu bir havada yürüdük. O kadar güzel çiçekler, mor sümbüller, papatyalar, sarı papatyalar, bizim yaylalarda olan sarı tutyalar. O kadar güzel bir gün ki yağmurlu ama harika bir gün. Güzel arkadaşlar, çok güzel bir gün. Çok mutlu oldum. Böyle bir duyguyu daha önce hiç yaşamadım ve ilk defa katılıyorum. İnşallah devamını her zaman yapacağım inşallah. Hava güzel, yağmurlu, arkadaşlarımız güzel. Çok güzel, çok mutlu oldum" sözleri ile anlattı. Yürüyüşe katılan Hamza Kesici de "Ben bir yıl oldu Gümüşhane'ye geleli. Nasip bugüne oldu. İlk defa katılıyorum. Ve çok memnun kaldım. Buraların yaylaları, doğası falan çok güzel yerler. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.