Doğaseverlerden renk cümbüşü içinde masalsı yürüyüş

Baharın tüm cömertliğini sergilediği Gümüşhane'nin eşsiz doğasında 41 doğa tutkunu, Damlı köyünün masalsı atmosferinde unutulmaz bir deneyime imza atarak yeşilin bin bir tonuyla süslenen patikalar ve göz alabildiğine uzanan mor sümbüller arasında, ruhu dinlendiren bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyesi doğa severler Kürtün ilçesi sınırlarındaki baharda adeta canlı bir tablo gibi renklenen Damlı Köyü'ne yürüyüş düzenledi. Sazalanı mevkiinde yürüyüşe başlayan grup kadim ormanların arasından kıvrılan patikalardan Damlı köyüne ulaştı. Doğanın tüm ihtişamını gözler önüne serdiği bahar mevsiminde, aralıklarla süzülen yağmur damlaları yürüyüşçülere eşlik ederken tepelerin ve vadilerin arasında uzanan rotada ilerleyen doğaseverler Damlı Köyü'nün etrafını saran patikalarda, her adımda farklı bir güzellikle karşılaştı.
BÖYLE BİR DUYGUYU DAHA ÖNCE HİÇ YAŞAMADIM
Rengarenk açan çiçeklerin sporculara eşlik ettiği yürüyüşe ilk kez katılan sporculardan Nurten Öğretmek, gördüğü manzara ve yaşadığı mutluluğu "Bugün Erikbeli Yaylası ve Damlı köyüne geldik. Çok güzel bir yayla. Yağmurlu bir havada yürüdük. O kadar güzel çiçekler, mor sümbüller, papatyalar, sarı papatyalar, bizim yaylalarda olan sarı tutyalar. O kadar güzel bir gün ki yağmurlu ama harika bir gün. Güzel arkadaşlar, çok güzel bir gün. Çok mutlu oldum. Böyle bir duyguyu daha önce hiç yaşamadım ve ilk defa katılıyorum. İnşallah devamını her zaman yapacağım inşallah. Hava güzel, yağmurlu, arkadaşlarımız güzel. Çok güzel, çok mutlu oldum" sözleri ile anlattı. Yürüyüşe katılan Hamza Kesici de "Ben bir yıl oldu Gümüşhane'ye geleli. Nasip bugüne oldu. İlk defa katılıyorum. Ve çok memnun kaldım. Buraların yaylaları, doğası falan çok güzel yerler. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.