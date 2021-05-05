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Gündem Doğu Anadoluda vaka sayısının en yüksek olduğu il Erzincan oldu
ERZİNCAN TÜRKİYE

Doğu Anadolu'da vaka sayısının en yüksek olduğu il Erzincan oldu

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Erzincan 428,70 ile Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 14 il arasında vaka sayısının en yüksek olduğu kent oldu.

Haber Merkezi İHA
Doğu Anadoluda vaka sayısının en yüksek olduğu il Erzincan oldu - Erzincan haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte bulabilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her gecen gün daha iyi bir tabloya çevirecek" dedi.

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Bakan Koca’nın paylaştığı haritada 24-30 Nisan 2021 tarihli vaka sayısı Erzincan’da 428,70 olarak yer aldı.

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Doğu Anadolu Bölgesindeki diğer illerde ise 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını şöyle oldu:

  • Ardahan: 251,66
  • Erzurum: 395,24
  • Kars: 293,41
  • Ağrı: 285,00
  • Iğdır: 159,45
  • Tunceli: 207,33
  • Van: 90,75
  • Hakkari: 122,28
  • Bingöl: 154,38
  • Bitlis: 152,14
  • Elazığ: 197,29
  • Malatya: 320,04
  • Muş: 113,11
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