Doğu Perinçek cumhurbaşkanı adayı oldu: Dikkat çeken LGBT vaadi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Yeniden Refah Partisinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması talebinin, AK Parti tarafından kabul edildiği" iddiasını yalanladı. Bu konunun iki parti arasındaki görüşmede gündeme gelmediğini belirten Zengin, "6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir." dedi.