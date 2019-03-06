Doktor Ayşe firarda

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sağlıktaki yapılanmasına yönelik geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda 5’i ihraç, 4’ü aktif görevde olan 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DELİBAŞI’YA YAKALAMA

Şüpheliler arasında bulunan elebaşı Fetullah Gülen özel doktoru Tuncay Delibaşı’nın eşi Ayşe Delibaşı’nın ise operasyon yapılan adreste yakalanamadığı öğrenildi. Savcılık bunun üzerine firari Delibaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği de söz konusu talep üzerine 28 Şubat’ta Delibaşı hakkında yakalama kararı çıkardı. Yurt dışına firar ettiği belirtilen Delibaşı’nın, kocası Tuncay Delibaşı gibi ABD’ye kaçtığı değerlendiriliyor. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, şüpheli Delibaşı, Ankara’daki bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışırken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildi. Firarinin, yine 15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK ile kapatılan Pankreas Adacık Hücre Araştırmaları Derneği ile Endoskopi ve Laparoskopi Eğitim Derneği’ne üye-yönetici kaydının bulunduğu belirtildi.

HESABI SIFIRLADI

Delibaşı’nın banka hesap hareketlerini gösteren MASAK raporu da soruşturma dosyasına girdi. Bank Asya 2015 Mayıs’ta TMSF’ye devredilirken, MASAK raporuyla Delibaşı’nın, 2015 Eylül’de hesabındaki parayı sıfırladığı ortaya çıkarıldı.