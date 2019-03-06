FETÖ okullarını kaçırıyor

15 Temmuz sonrası Türkiye’nin diplomatik girişimleri sonucu FETÖ’nün ülke dışındaki sözde eğitim kuruluşlarının ilgili ülkelere veya Türkiye’ye devri konusunda büyük başarılara imza atılırken, örgütün darbe girişimi öncesinde 100 ülkede 700 civarında eğitim birimi bulunuyordu. Ancak, FETÖ’nün 700 küsur eğitim birimi incelendiğinde söz konusu kuruluşların bir binaya tıkıldığı ortaya çıkıyor. Örgün eğitim veren bir binanın içerisinde alt katta birkaç sınıflık anaokulu, üst katta birinci ve ikinci sınıflar gibi ilköğretim bölümü, onun üst katında orta öğretim ve daha üstte lise eğitimi gibi bir yapılanması bulunuyordu. FETÖ’nün aslında 1 okulu 4 farklı okul olarak tanımladığı ortaya çıktı.

12 ÜLKEDE ÜNİVERSİTELERİ VAR

Örgütün bir binada birkaç okul teşkilatlanması dikkate alındığında 700 okulun aslında 250-300 civarında olduğu anlaşılıyor. FETÖ, yükseköğretimde ise Arnavutluk, Irak (Kuzey Irak), Gürcistan, Kırgızistan, Nijerya ve Kamboçya gibi 12 ülkede örgüt faaliyetlerini üniversitelerinde sürdürüyor.

400’ÜNÜN SAHİBİ DEĞİŞTİ

FETÖ’nün Balkanlar’da, Afrika’da kullandığı taktiklerden birisi de ABD veya AB vatandaşlığı olan birisini bulup okulları resmi olarak bu kişilerin üzerinden devam ettiriyor veya ruhsatı yeniliyor. 700 küsur okuldan 150’sinin ABD’deki charter schoollar olmak üzere yaklaşık 250’sinin Batılı ülkelerde olduğu ifade ediliyor. Bunlar özel okul değil devlet okulu, ama işletmesini FETÖ terör örgütü yapıyor. O okullardan hem para kazanıyor hem örgüte eleman yetiştirmeye devam ediyor.

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FETÖ’NÜN 107 OKULU TESLİM ALINDI

Türkiye’nin yurt dışında FETÖ’nün okul yapılanmasına karşı mücadelesi ise başarıyla sürüyor. Batı ülkeleri haricinde örgütün çeşitli coğrafyalarda faaliyette bulunan okullarından yüzde 60-70’i ilgili devletler tarafından kapatılarak ya da devleştirilerek tehlike olmaktan çıkarıldı.

3. ülkelere kaçış

Söz konusu okullarda çalışan FETÖ’cü öğretmenler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için pasaport süresi bittiği anda yenilenmiyor, üçüncü ülkelere kaçıyor. Maarif Vakfı iki yıl süre içerisinde 700 küsur okul içerisinde doğrudan 107 okulu devraldı. Ayrıca, Vakıf, 90 ülke ile temaslarını sürdürüyor. Vakfa devir olmayacak ise en azından FETÖ iltisaklı o okulların kapatılması için azami faaliyet gösteriliyor. Maarif Vakfı, Türk varlığının yoğun olduğu yerlerde, o ülkelerle temas kurarak kendi okullarını açtı. Bu çerçevede 31 ülkede 171 ilk ve ortaöğretim, 2 üniversite ve 15 yurtla faaliyet gösteriyor.

Himaye yetmedi



Öte yandan FETÖ, bazı ülkelerden himayenin yanı sıra ‘yalanla’ da destek görüyor. Türkiye’de 15 Temmuz yaşananların ve FETÖ ile mücadelenin çarptırılarak ‘yaşananların iki dini grubun siyasal alanda çatışması’ şeklinde ülke kamuoylarına sunulduğu belirtildi. Türkiye bütün kurumları, FETÖ yapısının esasen demokrasiyi reddettiğini, siyasi parti kurmadığını, tam tersine bütün demokrasi süreçlerini ihmal ve suistimal ederek devletin içine sızarak devleti çok farklı şekillerde, sinsice ele geçirmeye çalışan ve bu amaçla şiddet kullanan bir yapı olduğunu belgeleri ile anlatıyor.

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