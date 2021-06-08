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ANKARA

Doktoru bıçaklayan hasta 'dövdüler' dedi: Gerçek kamerada ortaya çıktı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doktor Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüler savcılık ifadesinde, "Yanlış tedavi sonrası ayağımı da keseceklerdi. Kendimi kaybettim. Önce doktorların bulunduğu odada, sonra koridorda beni dövdüler" dedi. Savcılığın soruşturma dosyasında bulunan güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede Nurgülen'in iddia ettiği gibi bir olay yaşanmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Doktor Ertan İskenderi bıçaklayan hasta dövdüler dedi: Gerçek kamerada ortaya çıktı
27 Mayıs'ta asistan Doktor Ertan İskender, bıçaklı saldırıya uğranmıştı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinik bölümünde 27 Mayıs'ta asistan Doktor Ertan İskender, hastası Bayram Nargüler’in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. Olayın ardından hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Bayram Nargüler ise savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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'Dövdüler' savunmasını kamera kayıtları doğrulamadı

Bayram Nargüler'in, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Nargüler, geçirdiği kaza sonrası hastanenin ortopedi servisinde tedavi edildiğini, bu nedenle ayak parmaklarının kesildiğini dile getirdi. Tedavi sürecinde psikolojisinin bozulduğunu ve psikiyatri servisinde de tedavi gördüğünü belirten Nargüler, olay günü bacağındaki ağrılar nedeniyle hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Nargüler, hastanede doktorların kendisine, "Ortopedi servisinde seninle ilgili yapılacak bir şey yok. Fizik tedavi görmen gerekiyor. Fizik tedavi görmezsen ayağın kesilir" dediğini ileri sürdü.

Nargüler'in, "Yanlış tedavi sonrası ayağımı da keseceklerdi. Bunu duyunca kendimi kaybettim. Tartışma yaşandı. Önce beni doktorların bulunduğu odada dövdüler. Daha sonra koridorda da dövmeye devam ettiler. Ben de kendimi savundum" şeklindeki savunmasının doğru olmadığı, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ve şüphelinin savunmasında belirttiği olayın yaşanmadığının tespit edildiği belirtildi.

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İddianame düzenlenecek

Soruşturmayı yürüten savcılık, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, doktor Ertan İskender'in, saldırı sonrası elinde kalıcı hasar oluşup oluşmadığının tespiti ve genel sağlık durumunun rapor halinde gönderilmesi için müzekkere yazdı. İskender’in tedavisinin ardından ifadesinin alınacağı ve gelen rapora göre şüpheli hakkında iddianame düzenleneceği kaydedildi.

  • Bu arada, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde, olay sonrası etkisiz hale getirilen Nargüler'e, bir doktorun tekme attığının tespit edildiği, bu doktor hakkında da 'basit yaralama' suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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