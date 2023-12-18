Doktora ve emniyet müdürüne iyi haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet müdürlerinin emeklilik yaşlarının yukarıya çekileceğini açıkladı.

TBMM’deki 2024 yılı bütçe görüşmelerinde bakanlığına ilişkin milletvekillerinden gelen soru ve eleştirileri cevaplayan Yerlikaya, Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı evlat nöbetine ilişkin bilgi verdi. Muş, Van, Hakkâri, İzmir, Şırnak illerinde de oturma eylemleri yapıldığını hatırlatan Yerlikaya, Diyarbakır’da 371, Muş’ta 46, Van’da 34, Hakkâri’de 17, İzmir’de 4, Şırnak’ta 3 aile olmak üzere toplam 475 ailenin nöbette olduğunu belirtti. Yerlikaya, “Diyarbakır’da eyleme katılan ailelerden 45, Van’a 1 olmak üzere toplam 46 ailenin örgüt içerisindeki çocukları yürütülen ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuştur” bilgisini paylaştı.

TORBA YASADA OLACAK

Emniyet müdürlerinin emeklilik yaşlarının yeniden yukarıya çekileceğini de vurgulayan Yerlikaya, “Bununla ilgili bir torba yasada bir teklifimiz olacak, çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Merkezde ve taşrada çalışan müdürlerimiz ve diğer personellerimizin emeklilik yaşlarını daha yukarıya almak

hedefimiz” diye konuştu.

309 BİN YABANCI DÖNDÜ

Son 11 ayda 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandığını ifade eden Yerlikaya, vize muafiyeti veya ikamet ihlalinde olan 309 bin 485 yabancının ülkesine geri döndüğü bilgisini de paylaştı. Çocuk istismarına yönelik 757 operasyonda 93 şahıs tutuklandığını bildiren Yerlikaya, “Aynı dönemde, siber suçlarla mücadele kapsamında 1 milyon 43 bin hesapla ilgili çalışma yapıldı. 19 bin 948 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edilerek 190 tutuklama gerçekleştirildi” dedi.

SINIRLARDA 342 OPTİK KULE

İran ve Suriye sınırlarının yüzde 80’nine yani bin 160 kilometrelik kısmına güvenlik duvarı örüldüğünü ifade eden Yerlikaya, bin 234 kilometrelik devriye yolu tamamlandığını, geriye kalan yüzde 20’lik kısmıyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü söyledi. 250’si doğu, 91’i batı sınırlarında olmak üzere 341 elektro-optik kule kurulduğunu bilgisini de paylaşan Yerlikaya, “Doğu sınırımızın 740, batı sınırımızın ise 350 kilometrelik kısmını bu sistemimiz sayesinde gözetliyoruz. Bununla beraber 284 termal kamera, 151 asansörlü kule, 139 zırhlı gözetleme aracı ve sismik algılayıcı sistemlerle sınır güvenliğimizi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KADES’e 968 bin ihbar

24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren Kadın Acil Destek Uygulaması’nı (KADES) bugüne değin 5 milyon 847 bin 414 vatandaşın indirdiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, bugüne kadar 968 bin 744 kadının ihbarda bulunduğunu ifade etti.

Doktora 6400 müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılacağını ifade etti. Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde soru ve eleştirileri yanıtlayan Bakan Koca, yeni süreçte, hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400’e çıkarılacağını söyledi. Sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılacağını söyleyen Koca, sağlık çalışanlarının taban ücretinin pratisyen hekimlerin üçte biri kadar olacağını, yani 0,32’den 0,64’e çıkarılacağını aktardı.

ASM’LER KİRADAN KURTULACAK

Nöbet ücretlerinin düzenleneceğini ve uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olmasının sağlanacağının altını çizen Koca, “Aile Sağlığı Merkezi (ASM) birimlerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılmasını tamamlayamadık. Bunları da desteklerinizde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

UZMAN SORUNUMUZ KALMAYACAK

“Artık TUS tercih edilmiyor mu?” sorusunu da yanıtlayan Koca, Türkiye’de şu aşamada 56 bin uzman öğrenci bulunduğunu, 4 yıl sonra uzman doktor sayısının 110 bin olacağını belirterek “Uzman sorunu kalmayacak” dedi.

2 bin 393 engelliye atama

Kamuda, yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli ataması yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılla beraber 2 bin 932 engellinin daha atamasının yapılacağını belirtti. Bakan Göktaş, bu atamalarla kamuda istihdam edilen engelli personel sayısının 70 bini aşacağını vurguladı. Göktaş, öte yandan bakanlık olarak 28 ilde yürüttükleri acil eylem planlarıyla erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçtiklerini belirterek, 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının oranını yüzde 73 azaldığını söyledi.











