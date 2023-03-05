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Dökülen taşları toplama derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Akşener’in sert sözlerle 6’lı Masa’dan ayrılmasına ve karşılıklı suçlamalara ilişkin yorumu, “Dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik” oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılmasına ilişkin “Biz yolumuza devam ediyoruz” “dedi.

Bu konuyla ilgili aralarında bir karar aldıklarını belirten Erdoğan, “Dedik ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur, 'Oturdular, konuştular ve dağıldılar' demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu” diye konuştu. “Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde” diyen Erdoğan, “Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe'de biz 110 kadar ilim adamıyla partimizin bu konudaki yetkili bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz” ifadelerini kullandı.

ONLAR NE YAPARLARSA YAPSINLAR

Bir gazetecinin, Akşener'in Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine, Erdoğan, şunları kaydetti: “AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik, yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.”



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Meral Akşener
#Beşli Masa
#Muhalefet
1 saat önce
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Dökülen taşları toplama derdimiz yok
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