Dökülen taşları toplama derdimiz yok

Bu konuyla ilgili aralarında bir karar aldıklarını belirten Erdoğan, “Dedik ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur, 'Oturdular, konuştular ve dağıldılar' demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu” diye konuştu. “Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde” diyen Erdoğan, “Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe'de biz 110 kadar ilim adamıyla partimizin bu konudaki yetkili bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz” ifadelerini kullandı.