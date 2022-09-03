Gündem Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzelle ilgili yeni gelişme Tutuklandı
İSTANBUL

Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme: Tutuklandı

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP'li Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzelle ilgili yeni gelişme: Tutuklandı
HDP'li Semra Güzel tutuklandı

Dokunulmazlığı kaldırılan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan bunun neticesinde de dün yakalanan HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

  • HDP'li Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

DHA

Semra Güzel'e arka çıkan HDP'den şaka gibi açıklama: Sevdiğini kaybetti mağdur oldu
GÜNDEM
Semra Güzel'e arka çıkan HDP'den şaka gibi açıklama: Sevdiğini kaybetti mağdur oldu

HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu
GÜNDEM
HDP'li Semra Güzel'in yakalanmasından rahatsız olan CHP yine tehdit diline başvurdu

HDP'li Güzel kaçarken yakalandı: Silivri'de kıskıvrak
GÜNDEM
HDP'li Güzel kaçarken yakalandı: Silivri'de kıskıvrak

HDP'li Semra Güzel ifade vermek üzere adliyeye getirildi
OYNAT 00:31
HDP'li Semra Güzel ifade vermek üzere adliyeye getirildi
Edirne yolunda yakalanan firari HDP'li Semra Güzel, SEGBİS'ten ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

PKK operasyonlarında etkisiz hale getirilen bir teröristin cep telefonunda HDP'li Güzel'in yan yana fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyeti'ne böyle getirildi
OYNAT 00:36
HDP'li Semra Güzel İstanbul Emniyeti'ne böyle getirildi
Firari HDP'li milletvekili Semra Güzel yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye giderken Silivri'de bir dinlenme tesisinde MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Güzel ve beraberindeki iki şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


Fenerbahçe devreye önde girdi

Fenerbahçe devreye önde girdi

​Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.
Kız Kulesi yıkıldı mı?

Kız Kulesi yıkıldı mı?

​Sosyal medyadaki iddialara yalanlama geldi.
HDPli Semra Güzel tutuklandı

HDP'li Semra Güzel tutuklandı

​Dokunulmazlığı kaldırılan vekil Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

​Temeli atıldı, en az 100 milyon dolar harcanacak.

​Sıfırdan başladılar: Spor sahası işsizlere ekmek kapısı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da CHP'ye net mesaj.

​Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Yeni milli teknolojilerle donatıldı.

Dakikada 950 atım hızına sahip.

​Cumhurbaşkanı Teknofest'te insansız savaş uçaklarını ziyaret etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.