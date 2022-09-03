Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme: Tutuklandı
PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP'li Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
Dokunulmazlığı kaldırılan ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılan bunun neticesinde de dün yakalanan HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
HDP'li Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.