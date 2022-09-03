Dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme: Tutuklandı

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Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının TEKNOFEST' KARADENİZ'de yaptığı konuşmada, Yunanistan'a yönelik "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu. İşte Erdoğan'ın Yunanistan ile alakalı tarihi açıklamalarının dünya basınında yankıları...