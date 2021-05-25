Dokuz ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 12 kişi gözaltında

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Tezgahları hiç değişmedi

Türkiye, ne zaman çıkarı ve menfaatleri doğrultusunda politika izlese, ne zaman dünyadaki adaletsizliklere karşı dik duruş sergilese, uluslararası güçler ve arkalarındaki istihbarat örgütleri tarafından kaos ve istikrarsızlığa sürükleniyor. Ülkenin milli menfaatini savunanlar aynı yöntemle itibarsızlaştırılmak isteniyor. Bugün CIA ve Mossad’ın koruduğu suç örgütü elebaşı Sedat Peker üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışanlar, 41 yıl önce de 12 Eylül darbesine günler kala Necmettin Erbakan’ı uyuşturucu tacirliği ile suçlamıştı. Erbakan’a yönelik iddiaları ileri süren Halit Kahraman da o tarihte Alman istihbarat örgütü BND’nin kullanışlı elemanıydı.