Dokuz ilde FETÖ operasyonu: Sözde TSK yapılanmasına yönelik 12 gözaltı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu bugün CHP’nin yerel seçimler için 'iş birliği' teklifini görüşecek. Meral Akşener’in seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasının ardından İYİ Parti'de ardı arkası kesilmeyen krizler, FETÖ taktiklerine işaret ediyor. FETÖ’nün bilindik metotları olarak bilinen peş peşe istifalar, çantayla para dağıtıldığı iddiaları, özel hayatı ihlal eden görüntülerin servis edilmesi gibi yöntemlerle Meral Akşener'in yeniden masaya oturtulmak istendiği gözler önüne seriliyor.