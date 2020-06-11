Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dolandırıcıdan ilginç çıkış Tuzağa düşmeyin
MERSİN

Dolandırıcıdan ilginç çıkış: Tuzağa düşmeyin

Dolandırıcıdan ilginç çıkış: Tuzağa düşmeyin

Mersin’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Dolandırıcı şahıs hakkındaki iddiaları kabul etti.
Dolandırıcı şahıs hakkındaki iddiaları kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, müşteki D.A., A.K., R.K., F.D. ve M.D. isimli şahısların 107 bin 220 lira para ile 9 çeyrek, 1 bilezik ve 1 altın kolye dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı. Farklı zaman ve yerlerde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 2 ay boyunca titiz bir çalışma yürüten ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi.

İHA
Mersin’de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı.

Uzun uğraşlar sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların M.K. (42), M.A. (27), M.S. (28) ile A.A. (23) olduğu belirlendi. Bunun üzerine şahısların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 şahsı Mersin’de diğer 2 şüpheliyi ise Adana’da gözaltına aldı. Şüpheli M.A.’nın olay anındaki tişörtü ile yakalandığı andaki tişörtünün aynı olduğu görüldü. Ayrıca şüphelilerin lideri olan M.K.’nin 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi.

Siber saldırı uyarısı: Dolandırıcılar kargocu kılığına girdi!
EKONOMİ
Siber saldırı uyarısı: Dolandırıcılar kargocu kılığına girdi!

"Tuzağa düşmeyin"

  • Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden M.K., "Kimse bir daha tuzağa düşmesin. Beni de kandırdılar. Beni oyuna getirdiler. Sahte kimlik kullandığım doğrudur. Firari olduğum içinde arabalarda yaşıyordum. Mecbur kaldım" diye konuştu.

Öte yandan şahıslar, dolandırmaya gittikleri yerlerdeki bazı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Dolandırıcılar bunun da sahtesini yaptı: Şimdi de e-devlet uygulamasını kullanıyorlar
EKONOMİ
Dolandırıcılar bunun da sahtesini yaptı: Şimdi de e-devlet uygulamasını kullanıyorlar
Abone Ol Google News
Bu da İYİ Partinin adayı

Bu da İYİ Parti'nin adayı

Siyaset ve oyunculukta kaybeden Kınay, muhabire saldırdı.
Fenomen değil şef olmak istiyorum

Fenomen değil
şef olmak istiyorum

Hakkında çıkan iddialara Yeni Şafak canlı yayınında açıklık getirdi.
İşte Ayasofyanın tapusu

İşte Ayasofya'nın tapusu

​​Bakan Çavuşoğlu Fatih'in vasiyetini canlı yayında gösterdi.
Tıkla ve gururlan

Tıkla ve gururlan

​Kandil'de saklandığını zanneden üst düzey terörist burada vuruldu.
Hesabınızı anında boşaltabilirler

Hesabınızı anında boşaltabilirler

​Dolandırıcıların yeni hedefi kredi destek paketleri...
İngiliz yeni fark etti

İngiliz yeni fark etti

Erken tedbir alsaydık ölüm sayısı yarısına inebilirdi.

​Öcalan'ın en yakınındaki teröristi MİT buldu TSK vurdu.

​Rusya ve BAE çöküşü durdurmayınca yeni arayışlara girdi.

​ABD'de eylemler tırmanıyor, Trump geri adım atmıyor.

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

​Türkiye ile aynı saftalar: Hafter'in değil Serrac'ın yanındayız.

​CHP'li Kaboğlu'ndan skandal açıklamalar.

​Fatih'in ibadete açtığı Ayasofya nasıl müze oldu?

​Libya ordusu Hafter'i son teknoloji ile vuruyor.

Devlet katkısı dışında işverenden de kesinti olacak.

​Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan ciddi risk uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.