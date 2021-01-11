Gündem Dolandırıcılardan yeni yöntem Telefon rehberini ele geçirip yakınlarınıza mesaj atıyorlar
İSTANBUL

Dolandırıcılardan yeni yöntem: Telefon rehberini ele geçirip yakınlarınıza mesaj atıyorlar

Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar şimdi de yeni bir yöneteme başvurdu. Dolandırıcılar, devlet tarafından pandemi nedeniyle geri ödemesiz 3 bin lira destek verildiği yönünde mesaj atıyor. Mesajdaki internet sitesini tıklayan vatandaşların telefon rehberi ele geçiriliyor ve rehberdeki herkese dolandırıcıların mesajı gönderiliyor.

Haber Merkezi DHA
​Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar şimdi de yeni bir yöneteme başvurdu.
​Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar şimdi de yeni bir yöneteme başvurdu.

Dolandırıcılar telefon rehberini ele geçirerek rehberdeki herkese telefonun sahibi tarafından mesaj gönderiyor. Mesajda ise "Devletten geri ödemesiz pandemi destek başvurusu için uygulamayı indir kur" yazıyor.

Yakınlarından mesaj geldiğini düşünen vatandaşlar, tereddüt etmeden mesajdaki internet sitesine tıklayarak dolandırıcıların ağına düşüyor. E-devlet sitesinin sahte bir kopyasına yönlendiren internet sitesi daha sonra kişilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltıyor.


"REHBERİMDEKİ HERKESE MESAJ GİTTİ"

Sultangazi'de yaşayan Leyla Alparslan da dolandırıcılar nedeniyle mağdur olanlardan biri. Alparslan, mesajın bir arkadaşından geldiğini ve daha sonra kendi rehberinde bulunan kişilere de aynı mesajın gittiğini söyledi. Telefonuna virüs girdiğini ve kullanmakta zorlandığını belirten Alparslan, "Telefonum pandeminden dolayı sürekli çocukların elinde mesajdaki internet sitesine kimse tıkladı mı bilmiyorum ama telefonuma virüs girdi. Benden de rehberimdeki herkese mesaj gitti. Telefonun ışığı sönmüyor, çalışmıyor çok ağırlaştı telefon. Daha sonra arkadaşlarım beni aramaya başladı, onlar mesaj attığımı söyledi. Ben o zaman anladım durumu. Herkese dikkate almamaları için mesaj attım. Daha önce bir arkadaşımın hesabından 5 bin lira çekmişler. Korkuyor insan. Karakola gidip suç duyurusunda bulunacağım. Telefonuma da format attıracağım." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA DEVLET UYARMAZ MI? BU MESAJLARA AMAN TIKLAMAYIN"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlara bankalarını arayarak haberdar etmeleri ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaları konusunda tavsiyede bulundu. Ağaoğlu, "Böyle bir şey olsa devlet uyarmaz mı? Bu mesajlara aman tıklamayın. Bu uygulama daha önce gördüğümüz telefon dolandırıcılığından farklı. Telefon rehberini ele geçiriyor. Yalan dolandırıcılık mesajını rehberdeki herkese o kişinin telefonundan gönderiyor. Güvendikleri tanıdıklarından geldiğini düşünen diğer insanlarda tıklayabilir bu tuzağa düşebilir." diye konuştu.

Denizli'de gurbetçiyi döviz bozdurma teklifiyle dolandırdılar: Bomboş çantayla kalakaldı
GÜNDEM
Denizli'de gurbetçiyi döviz bozdurma teklifiyle dolandırdılar: Bomboş çantayla kalakaldı

Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı: Bu mesajlara sakın itibar etmeyin
KORONAVİRÜS
Dolandırıcıların yeni taktiği koronavirüs aşısı: Bu mesajlara sakın itibar etmeyin
Abone Ol Google News
Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

Vaka ve ölümler kontrolden çıktı

​İngiltere ve Almanya alarm veriyor.
WhatsApp geri adım mı attı?

WhatsApp geri adım mı attı?

​Gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama iddiası.
Türkiyeye getirilen Sinovac aşılarıyla ilgili önemli gelişme: TIRlara yükleniyor

35 bin kişi<br>kısıtlamayı ihlal etti​

35 bin kişi
kısıtlamayı ihlal etti​

​İçişleri Bakanlığı son rakamları açıkladı..
Depremin<br>ürkütücü sesi

Depremin
ürkütücü sesi

​Ankara'daki depremin ardından kaydedildi.
Baktım sallanıyor<br> dışarı çıktım

Baktım sallanıyor
dışarı çıktım

​Ankara'daki deprem Kırıkkale'de de hissedildi.
Adana'da<br>hareketli anlar

Adana'da
hareketli anlar

Polisin önünde hava ateş açıp kaçmak istediler.
56 saatlik<br>kısıtlama sona erdi

56 saatlik
kısıtlama sona erdi

​​Saat 05:00 itibariyle yollar hareketlendi.
Yaşlılara evde aşı

Yaşlılara evde aşı

​Randevu günü ve saati verilecek.
Zirve yarışını sürdürdü

Zirve yarışını sürdürdü

Milli futbolcularımızın karşı karşıya geldiği maçı Juventus kazandı.
Almanya meclis binasının güvenliğine takviye
Dünya

Almanya meclis binasının güvenliğine takviye

ABD’de yaşanan Kongre baskınının ardından, Almanya'da Federal Parlamento binasının güvenliğinin arttırılması kararı alındı. Bu kapsamda meclis binası çevresindeki güvenlik güçlerine takviye yapılacak. Meclis Başkanı Wolfgang Schauble, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki olaylar hakkında bir rapor talep ettiklerini, rapor doğrultusunda ne gibi sonuçlar çıkarılabileceğini de değerlendireceklerini söyledi.
Uzmanlar Boğaz için uyardı: Lüfer de kaçacak
Ekonomi

Uzmanlar Boğaz için uyardı: Lüfer de kaçacak

Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Boğazı ve Karadeniz için getirdiği hamsi avlama yasağına destek veren uzmanlar, İstanbul Boğazı’nda endüstriyel balıkçılığa son verilmesi çağrısında bulundu. Uzmanlar, "Boğaz biyolojik koridordur. Gırgır teknelerine kapatılmalıdır. Palamut ve lüfer gibi balıklar göç yollarını değiştirebilir" önerisinde bulundu.
Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar
Hayat

Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar

Koronavirüs aşısının gündemde olduğu bugünlerde dolandırıcılar, sağlık üzerinden vatandaşı mağdur ediyor. Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, o isimlerle de başka hesap açarak, takipçilerine 'aşı randevusu oluşturma' adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Avukat Mehmet Altın, böyle mağduriyet durumunda mesajlaşma içeriğinin silinmemesi ve ekran görüntüsünün alınması gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.